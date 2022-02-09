Военный врач подробно расписал схему лечения "омикрона"

Хороших противовирусных препаратов от "омикрона" в настоящее время не существует. Поэтому при заболевании новым штаммом коронавируса нужно применять симптоматическое лечение. В чём оно заключается, подробно рассказал военный врач Виктор Торчило на своём YouTube-канале.

Доктор отметил, что есть два препарата, которые показали свою эффективность. Это лекарство от Pfizer — "Паксловид" и препарат от компании Merk - "Молнупиравир". Но в России их не такое большое количество, а все остальные препараты рекомендовать нельзя, добавил врач.

По его словам, противовирусные препараты эффективны только в первый день болезни и на "омикроне" пока не протестированы. Те лекарства, которые приносят на дом врачи, вызывают очень много осложнений на печень и почки, а польза от них при "омикроне" весьма сомнительная, заявил доктор.

Специалист дал несколько советов по лечению "омикрона" в домашних условиях.

При боли в горле использовать пастилки, леденцы или другие препараты, такие как "Граммидин" с анестетиком. Это помогает убрать першение. От высокой температуры доктор Торчило советует использовать парацетамол, как у детей, так и у взрослых, согласно инструкции. Если есть непереносимость, то можно заменить парацетамол аспирином. При сухом кашле используется АЦЦ, который позволяет перевести кашель во влажный и достаточно быстро с ним покончить. Доктор напомнил, что при использовании разжижающих мокроту препаратов нужно пить больше жидкости. Использование сосудосуживающих капель при "омикроне" абсолютно бесполезное занятие, поскольку насморк настолько сильный, что капли вымываются, не успевая даже проявить своё лечебное действие. Поэтому основным методом лечения является промывание носа растворами с морской солью, пояснил врач. Применять антибиотики не нужно, так как они не действуют на вирусы, а будут лишь ухудшать течение заболевания, удлиняя его, заключил военный врач.

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