Хороших противовирусных препаратов от "омикрона" в настоящее время не существует. Поэтому при заболевании новым штаммом коронавируса нужно применять симптоматическое лечение. В чём оно заключается, подробно рассказал военный врач Виктор Торчило на своём YouTube-канале.
Доктор отметил, что есть два препарата, которые показали свою эффективность. Это лекарство от Pfizer — "Паксловид" и препарат от компании Merk - "Молнупиравир". Но в России их не такое большое количество, а все остальные препараты рекомендовать нельзя, добавил врач.
По его словам, противовирусные препараты эффективны только в первый день болезни и на "омикроне" пока не протестированы. Те лекарства, которые приносят на дом врачи, вызывают очень много осложнений на печень и почки, а польза от них при "омикроне" весьма сомнительная, заявил доктор.
Специалист дал несколько советов по лечению "омикрона" в домашних условиях.
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