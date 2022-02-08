Лук и чеснок обладают уникальными иммуностимулирующими свойствами, поэтому их можно использовать для лечения и предотвращения артрита, сообщает Daily Express.

В растениях семейства луковых содержится диаллилдисульфид - противовоспалительное соединение, которое ограничивает действие цитокинов, приводящих к травмированию хрящей и суставов при артрите.

Специалисты советуют людям, которые хотят убрать артритные боли, употреблять в пищу чеснок. По данным корейских учёных, в чесноке содержатся соединения серы (тиакремонон), которые имеют выраженный противовоспалительный эффект.

Таким образом, чеснок может может быть полезным средством для лечения воспалительных и артритных заболеваний. Также при артрите советуют употреблять следующие продукты: брокколи, жирная рыба, оливковое масло, вишневый сок, шпинат, бразильский орех и куркума.

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