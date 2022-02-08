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Автор Евгения Васильева

Косметолог объяснила выпадение волос после COVID-19

Здоровье

Врач, косметолог Татьяна Сновская предупредила, что после борьбы с коронавирусной инфекцией можно заметить выпадение волос. Вместе с этим специалист рассказала, почему так происходит.

Косметолог объяснила выпадение волос после COVID-19

"На моём трихологическом приёме восемь из десяти пациентов приходят с жалобами на интенсивное выпадение волос после перенесённого коронавируса", — заявила эксперт в разговоре с "Мослентой".

Люди, которые перенесли новую болезнь бессимптомно, всё равно рискуют обнаружить потерю волос, предупредила врач. По данным косметолога, таким образом проявляется постковидный синдром. Сновская назвала следующие вероятные причины выпадения волос:

  • микротромбоз сосудов волосяного фолликула;
  • интоксикация;
  • нарушение цикла роста волос при температуре выше 38,5 градуса;
  • антибиотики и противовирусные;
  • гормональные препараты.
  • таблетки от стресса.

Ранее врач Ирина Царькова рассказала, когда густота волос начнёт восстанавливаться. По информации эксперта, выпадение длится от восьми месяцев до одного года.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Постковидный синдром | Неизвестный ковид. Фильм 1
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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