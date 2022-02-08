Мурашко: более 40 тысяч детей привились от COVID-19 в РФ

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции детей в РФ достигло 41 тысячи человек. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Она идёт добровольно. Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей", — цитирует ТАСС заявление министра на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам Мурашко, в настоящее время в стране дети составляют 20% от общего числа заразившихся COVID-19. В больницах проходят лечение около 12 тысяч несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. За неделю число их госпитализаций увеличилось на 28%.

"В структуре госпитализированных детей чуть меньше 3% требуют повышенного внимания, в том числе на койках интенсивной терапии", — уточнил глава Минздрава.

Он сообщил, что в стране увеличивают число ковидных коек для детей. На данный момент развернули уже 16 тысяч коек. 26% коечного фонда пока свободно.

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