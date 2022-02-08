Елена Малышева объяснила, как определить, что заболел "омикроном"

Елена Малышева перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о том, что вы заразились штаммом COVID-19 "омикрон".

Теледоктор отметила, что понять, что вас поразил "омикрон" непросто, так как стандартный тест на коронавирус штамм не определяет.

"Косвенно о том, что вы болеете омикроном, может свидетельствовать либо бессимптомное течение, потому что 50% людей не имеют никаких симптомов, либо очень легкое течение в виде ОРЗ, когда болезнь проходит за 1-3 дня", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Медик уверила, что "омикрон" — самый лёгкий штамм COVID-19, который не поражает лёгкие.

При этом Малышева предостерегла людей с ослабленным иммунитетом, для которых любая инфекция представляет опасность.

Тревогу, по словам врача, надо бить, когда температура держится выше 38,5 более трёх дней и не сбивается жаропонижающими препаратами. Насторожить также должна одышка.

В группе риска находятся люди старше 60 лет, особенно с лишним весом и сахарным диабетом. Иммунодефицит, онкология, аутоиммунные болезни также могут спровоцировать тяжёлое течение болезни.

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