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Автор Ольга Лазарева

Дмитрий Савельев: онлайн-торговлю лекарствами нужно отладить

Здоровье

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами.

Дмитрий Савельев: онлайн-торговлю лекарствами нужно отладить

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что для этого следует как можно быстрей запустить систему выписки электронных рецептов во всех регионах России:

— К дистанционной торговле лекарствами наша страна идёт постепенно, так как это достаточно неизведанная сфера: онлайн-продажа рецептурных средств пока легализована лишь в 11 странах. Надо было обкатать весь механизм работы, оценить его эффективность и возможные риски, прежде чем проводить массовое внедрение системы. Онлайн-торговля безрецептурными препаратами поэтапно началась с весны 2020 года, и только за прошлый год медикаментов было приобретено почти на 90 млрд рублей.

Особенно остро проблема дистанционной торговли рецептурными лекарствами встала в период пандемии, когда сотни тысяч сограждан, соблюдающих режим самоизоляции, не могут выйти в аптеку за лекарствами.

Сложности с покупкой препаратов испытывают также

  • инвалиды,
  • пенсионеры
  • и матери-одиночки,

для которых поход в аптеку — это ещё и риск заразиться коронавирусом.

Предлагаемый законопроект сделает покупку рецептурных средств доступней, так как здоровье человека — это безусловный приоритет для государства.

Когда система заработает, пациент сможет выбрать необходимый рецептурный препарат на сайте аптеки. Та запросит у него выписанный электронный рецепт на это средство, после чего можно оплатить лекарство и ожидать его доставки на дом. Дистанционная продажа рецептурных средств даст возможность вести до четверти их покупок через интернет, а это

  • сделает работу аптек прозрачней,
  • позволит снизить цены на лекарства за счёт конкуренции,
  • а также поддержать малый и средний аптечный бизнес.

В настоящее время в Москве, Московской и Белгородской областях проводится эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, так как именно в этих регионах отработан механизм формирования электронных рецептов, а без них интернет-торговля будет сопряжена с целым рядом проблем и нарушений.

До того момента, пока эта система не охватит всё российское здравоохранение, о продаже рецептурных препаратов через интернет говорить ещё рано.

Президент Владимир Путин поддержал скорейшее принятие закона об интернет-торговле рецептурными препаратами, цифровые решения для этого у государства есть, что даёт возможность распространить действие системы на все регионы страны и обучить медперсонал работе с ней. Дистанционная продажа рецептурных лекарств станет одной из важнейших мер по повышению доступности российского здравоохранения.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы лекарства
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