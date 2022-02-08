Дмитрий Савельев: онлайн-торговлю лекарствами нужно отладить

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что для этого следует как можно быстрей запустить систему выписки электронных рецептов во всех регионах России:

— К дистанционной торговле лекарствами наша страна идёт постепенно, так как это достаточно неизведанная сфера: онлайн-продажа рецептурных средств пока легализована лишь в 11 странах. Надо было обкатать весь механизм работы, оценить его эффективность и возможные риски, прежде чем проводить массовое внедрение системы. Онлайн-торговля безрецептурными препаратами поэтапно началась с весны 2020 года, и только за прошлый год медикаментов было приобретено почти на 90 млрд рублей.

Особенно остро проблема дистанционной торговли рецептурными лекарствами встала в период пандемии, когда сотни тысяч сограждан, соблюдающих режим самоизоляции, не могут выйти в аптеку за лекарствами.

Сложности с покупкой препаратов испытывают также

инвалиды,

пенсионеры

и матери-одиночки,

для которых поход в аптеку — это ещё и риск заразиться коронавирусом.

Предлагаемый законопроект сделает покупку рецептурных средств доступней, так как здоровье человека — это безусловный приоритет для государства.

Когда система заработает, пациент сможет выбрать необходимый рецептурный препарат на сайте аптеки. Та запросит у него выписанный электронный рецепт на это средство, после чего можно оплатить лекарство и ожидать его доставки на дом. Дистанционная продажа рецептурных средств даст возможность вести до четверти их покупок через интернет, а это

сделает работу аптек прозрачней,

позволит снизить цены на лекарства за счёт конкуренции,

а также поддержать малый и средний аптечный бизнес.

В настоящее время в Москве, Московской и Белгородской областях проводится эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, так как именно в этих регионах отработан механизм формирования электронных рецептов, а без них интернет-торговля будет сопряжена с целым рядом проблем и нарушений.

До того момента, пока эта система не охватит всё российское здравоохранение, о продаже рецептурных препаратов через интернет говорить ещё рано.

Президент Владимир Путин поддержал скорейшее принятие закона об интернет-торговле рецептурными препаратами, цифровые решения для этого у государства есть, что даёт возможность распространить действие системы на все регионы страны и обучить медперсонал работе с ней. Дистанционная продажа рецептурных лекарств станет одной из важнейших мер по повышению доступности российского здравоохранения.