Врач Лунев: COVID-19 легко "прилипает" к людям с хронической усталостью

У людей с синдромом хронической усталости увеличивается риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Пирогова Виктор Лунев.

В интервью Москве 24 специалист отметил, что стрессы и постоянное перенапряжение негативно влияют на работу иммунной системы. Именно поэтому, подчеркнул медик, пациенты с хронической усталостью легко заболевают COVID-19 и другими инфекциями. Чтобы обезопасить себя от заражения, нужно наладить гигиену сна и не забывать о полноценном отдыхе.

Врач также предупредил: из-за постоянного стресса страдает ещё и сердечно-сосудистая система. Впоследствии пациент может столкнуться с артериальной гипертензией или ишемической болезнью сердца.

Лунев рассказал россиянам, как распознать у себя синдром хронической усталости.

"Если человек очень долгое время после хорошего полноценного отдыха не чувствует себя бодрым и данное состояние длится больше шести месяцев, то в таком случае мы можем говорить о синдроме хронической усталости", — сказал специалист.

Он порекомендовал людям с подобным состоянием обратиться к врачу, особенно если усталость сопровождается температурой и болевыми ощущениями.

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