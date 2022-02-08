Доктор Берг перечислил неожиданные признаки дефицита йода в организме

Холодные ноги могут быть одним из неожиданных симптомов дефицита йода. Заподозрить, что щитовидной железе для нормальной работы не хватает этого важного микроэлемента можно и по другим признакам. Об этом рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Одним из симптомов дефицита йода может быть замедленный метаболизм. Без йода процесс обмена веществ в клетках замедляется, возникает усталость, появляется слабость, могут выпадать волосы, сохнуть кожа и человек точно будет мёрзнуть, пояснил специалист. Он добавил, что у детей из-за нехватки йода могут возникнуть проблемы с учёбой. С этим же связан и низкий IQ, особенно если женщина во время беременности не получала достаточно этого микроэлемента.

По словам доктора Берга, получить достаточно йода из пищи проблематично, так как почва истощена. И если не употреблять морепродукты, ламинарию или добавки с йодом и микроэлементами, его может не хватать, и будут проблемы.

Специалист отметил, что много йода содержится в ламинарии, но, кроме того, она богата марганцем, железом, цинком, селеном, калием, магнием, кальцием и ванадием. Также в ней есть ещё одно вещество — фукоидан, обладающее противораковыми свойствами, и пигмент фукоксантин, который помогает похудеть, заключил диетолог.

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