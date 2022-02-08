Доктор Берг раскрыл простой способ восстановить обоняние после коронавируса

Многие люди, переболевшие коронавирусом, перестают различать запахи, а также и вкусы. Но вернуть утраченные после болезни ощущения вполне возможно. Простой способ восстановления обоняния раскрыл американский диетолог Эрик Берг.

Специалист объяснил, что за восприятие запахов отвечает нервная луковица в мозге, которая соединена с рецепторами носовых пазух. Также у неё есть и иммунная функция - не допустить попавшие в пазухи вирусы до нервной системы и активировать иммунитет. Коронавирус может вызывать воспаление, которое повреждает нервы в обонятельной луковице, заметил Берг.

Доктор сослался на исследование Стендфордского университета, в котором говорится, что метод терапии восстановления обоняния позволяет вновь ощущать запахи после вирусного повреждения. Суть метода в использовании четырех эфирных масел: розовом, лимонном, гвоздичном и эвкалиптовом.

Берг советует делать это от 4 до 8 раз в день. Каждый вид масла нужно нюхать по очереди от 10 до 20 секунд, убирая в сторону, чтобы запахи не перемешивались. На обучение нервов различать запахи может потребоваться от 2 до 4 недель, заключил диетолог.

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