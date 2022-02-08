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Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг раскрыл простой способ восстановить обоняние после коронавируса

Здоровье

Многие люди, переболевшие коронавирусом, перестают различать запахи, а также и вкусы. Но вернуть утраченные после болезни ощущения вполне возможно. Простой способ восстановления обоняния раскрыл американский диетолог Эрик Берг.

Доктор Берг раскрыл простой способ восстановить обоняние после коронавируса

Специалист объяснил, что за восприятие запахов отвечает нервная луковица в мозге, которая соединена с рецепторами носовых пазух. Также у неё есть и иммунная функция - не допустить попавшие в пазухи вирусы до нервной системы и активировать иммунитет. Коронавирус может вызывать воспаление, которое повреждает нервы в обонятельной луковице, заметил Берг.

Доктор сослался на исследование Стендфордского университета, в котором говорится, что метод терапии восстановления обоняния позволяет вновь ощущать запахи после вирусного повреждения. Суть метода в использовании четырех эфирных масел: розовом, лимонном, гвоздичном и эвкалиптовом.

Берг советует делать это от 4 до 8 раз в день. Каждый вид масла нужно нюхать по очереди от 10 до 20 секунд, убирая в сторону, чтобы запахи не перемешивались. На обучение нервов различать запахи может потребоваться от 2 до 4 недель, заключил диетолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как восстановить обоняние после коронавируса? Суперпростой способ
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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