Невролог назвал аптечные лекарства, которые увеличивают риск инсульта

Некоторые лекарства, которые массово продаются в аптеках, способны значительно повысить краткосрочный риск инсульта. Об этом рассказал профессор, ангионевролог Евгений Широков на своём YouTube-канале.

Доктор сослался на провёдённое недавно исследование скандинавских учёных. В течение 10 лет специалисты фиксировали случаи ишемического инсульта в Норвегии и Швеции. Данные сравнивали с базой рецептов, которые пациентам назначались в период от 1 до 14 дней перед инсультом.

Выяснилось, что некоторые группы лекарств увеличивали риск заболевания. Из них на первом месте были антибиотики, противовоспалительные препараты, бета-блокаторы, статины и сосудорасширяющие, подчеркнул профессор.

Среди препаратов, которые больше всего увеличивают риск, оказались доксициклин, клопидогрел, аспирин и морфин, заключил невролог.

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