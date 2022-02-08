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Автор Евгения Васильева

В Роспотребнадзоре предупредили о новой волне COVID-19 весной и осенью

Здоровье

Руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что в России к началу весны заражаемость коронавирусной инфекцией снизится. Однако после этого число случаев инфицирования COVID-19 вновь увеличится, добавил специалист.

В Роспотребнадзоре предупредили о новой волне COVID-19 весной и осенью

"После того как спадёт зимний пик, будет ещё небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", — сообщил эксперт, слова которого приводят на официальном сайте правительства Приморского края.

Вместе с этим Щелканов предупредил о росте заболеваемости ОРВИ осенью. В это время россияне приедут домой после отпуска и начнут контактировать с коллегами, пояснил специалист.

По данным Оперативного штаба на седьмое февраля, в РФ за минувшие 24 часа заразились коронавирусом 171 905 человек. За сутки скончались по причине новой болезни 609 пациентов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус михаил щелканов роспотребнадзор
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