В Роспотребнадзоре предупредили о новой волне COVID-19 весной и осенью

Руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что в России к началу весны заражаемость коронавирусной инфекцией снизится. Однако после этого число случаев инфицирования COVID-19 вновь увеличится, добавил специалист.

"После того как спадёт зимний пик, будет ещё небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", — сообщил эксперт, слова которого приводят на официальном сайте правительства Приморского края.

Вместе с этим Щелканов предупредил о росте заболеваемости ОРВИ осенью. В это время россияне приедут домой после отпуска и начнут контактировать с коллегами, пояснил специалист.

По данным Оперативного штаба на седьмое февраля, в РФ за минувшие 24 часа заразились коронавирусом 171 905 человек. За сутки скончались по причине новой болезни 609 пациентов.

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