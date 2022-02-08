По мнению завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, вирусолога Виталия Зверева слишком частой ревакцинацией можно нанести вред организму.
Учёный считает, что повторно вакцинироваться после прививки от COVID-19 российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" можно не ранее, чем через 4 месяца.
Зверев напомнил о возможности негативных последствий для организма у тех, кто не хочет выдержать рекомендованное специалистами время между вакцинациями.
"Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше", — сообщил Зверев в беседе с "Известиями".
Эксперт рассказал, что рекомендации западных медиков в плане частоты ревакцинации схожи — если делать прививку слишком часто, возрастает риск получения миокардита, сказал Зверев, ссылаясь на исследования Израиля.
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