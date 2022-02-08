Вирусолог Зверев рассказал об опасностях частой ревакцинации

По мнению завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, вирусолога Виталия Зверева слишком частой ревакцинацией можно нанести вред организму.

Учёный считает, что повторно вакцинироваться после прививки от COVID-19 российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" можно не ранее, чем через 4 месяца.

Зверев напомнил о возможности негативных последствий для организма у тех, кто не хочет выдержать рекомендованное специалистами время между вакцинациями.

"Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "‎Спутник"‎, это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше", — сообщил Зверев в беседе с "Известиями".

Эксперт рассказал, что рекомендации западных медиков в плане частоты ревакцинации схожи — если делать прививку слишком часто, возрастает риск получения миокардита, сказал Зверев, ссылаясь на исследования Израиля.

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