EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Вирусолог Зверев рассказал об опасностях частой ревакцинации

Здоровье

По мнению завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, вирусолога Виталия Зверева слишком частой ревакцинацией можно нанести вред организму.

Вирусолог Зверев рассказал об опасностях частой ревакцинации

Учёный считает, что повторно вакцинироваться после прививки от COVID-19 российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" можно не ранее, чем через 4 месяца.

Зверев напомнил о возможности негативных последствий для организма у тех, кто не хочет выдержать рекомендованное специалистами время между вакцинациями.

"Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "‎Спутник"‎, это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше", — сообщил Зверев в беседе с "Известиями".

Эксперт рассказал, что рекомендации западных медиков в плане частоты ревакцинации схожи — если делать прививку слишком часто, возрастает риск получения миокардита, сказал Зверев, ссылаясь на исследования Израиля.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ревакцинация: Когда нужно ревакцинироваться? // Повторная вакцинация
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 виталий зверев
Новости
В Госдуме оценили переговоры Путина и Макрона: "Стало ясно, что РФ не прогнётся"
Вирусолог Зверев рассказал об опасностях частой ревакцинации
Проводница выпала на ходу из поезда под колёса товарняка в Свердловской области
Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину: Германия или РФ?
Доктор Петрик назвал продукты, отягчающие течение коронавируса в четыре раза
Большунов не будет бороться в спринтерской гонке на ОИ в Пекине 8 февраля
Гражданам Новой Зеландии рекомендуют бежать с Украины: "Там очень опасно"
Отвёл душу - фотоальбом Трампа с хамскими подписями принес ему миллионы
Елена Малышева рассказала, может ли прививка защитить от "омикрона"
Токаев назвал сумму ущерба бизнесу из-за январских погромов и мародёров
Последние материалы
Вирусолог Зверев рассказал об опасностях частой ревакцинации
Проводница выпала на ходу из поезда под колёса товарняка в Свердловской области
Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину: Германия или РФ?
Доктор Петрик назвал продукты, отягчающие течение коронавируса в четыре раза
Большунов не будет бороться в спринтерской гонке на ОИ в Пекине 8 февраля
Гражданам Новой Зеландии рекомендуют бежать с Украины: "Там очень опасно"
Отвёл душу - фотоальбом Трампа с хамскими подписями принес ему миллионы
Елена Малышева рассказала, может ли прививка защитить от "омикрона"
Токаев назвал сумму ущерба бизнесу из-за январских погромов и мародёров
Охранника заподозрили в порче картины ученицы Малевича в Екатеринбурге
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр вступилась за президента РФ Владимира Путина во время "допроса" о возможной войне.

На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Здоровье
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Бывший СССР
Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Ирина Шлионская Ойген Фишер: почему нацистский Доктор Зло не понёс наказания Ирина Шлионская Александр Артамонов Америку защищает несуществующая гиперзвуковая ракета: откровения вице-адмирала Александр Артамонов Усам Оздемиров США идут не в ногу со временем и проморгали новый миропорядок Усам Оздемиров
Здоровье
Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"
Мир. Новости мира
В КНР объяснили, чем обернётся "игра в тайваньский вопрос" для США
Врач Ершов раскрыл опасные последствия повторного заражения "омикроном"
Здоровье
Врач Ершов раскрыл опасные последствия повторного заражения "омикроном"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников