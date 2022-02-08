COVID мало: в России началась волна гриппа и ОРВИ

Средние эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом в России превышены в 73 регионах страны. По сообщению Роспотребнадзора, чаще болеет взрослое население.

По информации ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А.

"В целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73-х субъектах", — говорится в сообщение Роспотребнадзора.

Как подчеркнули в ведомстве, вирусы группы В выявляют в единичных случаях.

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