Средние эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом в России превышены в 73 регионах страны. По сообщению Роспотребнадзора, чаще болеет взрослое население.
По информации ведомства, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А.
"В целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73-х субъектах", — говорится в сообщение Роспотребнадзора.
Как подчеркнули в ведомстве, вирусы группы В выявляют в единичных случаях.
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