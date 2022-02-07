Андролог: мужики, не ленитесь проверять тестостерон - он не только про потенцию

Рассуждая о качестве своей жизни и пытаясь ответить на сакраментальный вопрос: почему в ней всё так, а не иначе? — люди мало когда вспоминают о гормонах, которые на самом деле "рулят" нашим самочувствием и настроением. А ведь бывает, что и решения мы под их влиянием принимаем.

Признаки низкого тестостерона у мужчин, которые нельзя игнорировать

Единственный гормон, про который "помнят" мужчины — тестостерон. Но мало кто знает, что он влияет не только на потенцию. А его дефицит может до неузнаваемости изменить характер.

"Крепкий мужик превратился в слезливого дяденьку: советуется со всеми, не может принять решение. Снижается качество половой жизни. Снижается физическая сила. Начинаются проблемы со сном", — всё это, как рассказал Pravda. Ru андролог Евгений Греков, следствие дефицита тестостерона.

По словам врача, "диагностировать" у себя недостаток гормона несложно: если вышеперечисленные признаки — про вас, то надо пора принимать меры.

Что делать в такой ситуации? Можно ли вернуть мужское здоровье?

— Сегодня, по статистике, с проблемой снижения уровня гормона тестостерона люди сталкиваются, начиная в основном с 30 лет. Это может возникать на фоне хронических стрессов: безденежье, кредиты, коронавирус, Байден — список огромен, выбирать есть из чего.

И первое, что надо сделать — пройти диагностику на аппарате масс-спектрометр. Сейчас по России много стало таких масс-спектрометрических лабораторий. Все другие анализы — пустая трата денег. Ставить нынче точные диагнозы стало невыгодно тем, кто выполняет эти анализы.

Человеку, который ищет проблему, можно назначить кучу анализов. Такие пациенты ходят по кардиологам с кардионеврозом, по психологам, по невропатологам.

— Симптомы достаточно невротические, сопровождающие андропаузу. Они похожи на симптомы, сопровождающие женский климакс? Приливы, раздражительность? Или как-то иначе проявляется?

— По-разному. Это вегетативные расстройства. Мужику может резко стать жарко, то есть приливы, как у женщин. Но мы по-другому это расцениваем. Мужской прилив — это ощущение, как будто бы стало душно. Вот вдруг ни с того, ни с сего резко стало душно.

Далее проблемы со сном и с настроением. Если ваши друзья шутят так же, как всегда, но вам уже не смешно, а обидно, то это дефицит тестостерона. Мужики, приехали! Сразу надо бежать, проверять тестостерон.

Утром должен быть тестостерон ближе к 33, а вечером — к 13.