Вирусолог оценил заразность будущих мутаций COVID-19

Член-корреспондент РАН, вирусолог Пётр Чумаков заявил, что в дополнительных вакцинах против коронавируса нет необходимости. По мнению специалиста, COVID-19 становится менее патогенным и в будущем превратится в сезонное заболевание.

"Он (коронавирус. — Прим. ред.) сам себя потихонечку побеждает, потому что он становится всё менее патогенным, менее болезнетворным", — отметил Чумаков.

По его данным, в нашей стране практически установился коллективный иммунитет из-за привитых и переболевших людей. Даже если граждане продолжат инфицироваться, проявления болезни окажутся лёгкими.

"Он (COVID-19. — Прим. ред.) сам по себе мутирует в сторону меньшей патогенности. Потихонечку он превратится в обычный сезонный возбудитель простуды, и поэтому борьба с ним утрачивает остроту", — сказал вирусолог, слова которого приводит Радио 1.

По информации Оперативного штаба, седьмого февраля в РФ за последние 24 часа установили 171 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с этим за минувшие сутки скончались из-за COVID-19 609 человек.

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