Член-корреспондент РАН, вирусолог Пётр Чумаков заявил, что в дополнительных вакцинах против коронавируса нет необходимости. По мнению специалиста, COVID-19 становится менее патогенным и в будущем превратится в сезонное заболевание.
"Он (коронавирус. — Прим. ред.) сам себя потихонечку побеждает, потому что он становится всё менее патогенным, менее болезнетворным", — отметил Чумаков.
По его данным, в нашей стране практически установился коллективный иммунитет из-за привитых и переболевших людей. Даже если граждане продолжат инфицироваться, проявления болезни окажутся лёгкими.
"Он (COVID-19. — Прим. ред.) сам по себе мутирует в сторону меньшей патогенности. Потихонечку он превратится в обычный сезонный возбудитель простуды, и поэтому борьба с ним утрачивает остроту", — сказал вирусолог, слова которого приводит Радио 1.
По информации Оперативного штаба, седьмого февраля в РФ за последние 24 часа установили 171 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с этим за минувшие сутки скончались из-за COVID-19 609 человек.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.