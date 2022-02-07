Диетолог Павлова предупредила об опасности авокадо: всё ядовито

Авокадо многие специалисты по питанию называют чуть ли не самым полезным фруктом, советуя есть его ежедневно. Но нужно ли это делать, и насколько безопасен этот экзотический плод? Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Доктор отметила, что авокадо — фрукт, о который спотыкается большое число худеющих. А его травянистый вкус нравится далеко не всем, поэтому маркетологами были предприняты немалые усилия, чтобы ввести его в рацион.

Даже его популярное название — "аллигаторова груша" — было заменено на более благозвучное ботаническое "авокадо". А дальше за дело взялись диетологи, которые начали всех убеждать в исключительной полезности этого фрукта.

По словам специалиста, в авокадо действительно много хорошего. В конце 20-го века он даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт.

Рекомендуют его как отличный антиоксидант, и полезных качеств в нем немало, отметила эндокринолог. Авокадо содержит витамины С, Е, каротиноиды, зеаксантин и лютеин, практически все витамины группы В, калий, витамин К, магний, бор, никель, рубидий, молибден, фосфор, цинк. При этом он имеет низкий гликемический индекс и приличное количество L-карнитина, придающего человеку бодрости и сил.

Однако не стоит выскребать мякоть до самой корки, так как в авокадо ядовито всё, кроме мякоти, предупредила доктор. Кроме того, фрукт может вызвать аллергию.

По словам Павловой, авокадо считать суперфудом и эликсиром молодости не стоит, как и любую другую пищу. А поэтому есть его каждый день совсем необязательно.

"Есть много овощей и фруктов, в которых много витаминов, антиоксидантов, клетчатки. А из-за своей повышенной калорийности авокадо может легко добавить вам лишних кило. Поэтому относитесь к нему внимательно, ешьте далеко не каждый день, да и в целом старайтесь питаться разнообразно", — заключила диетолог.

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