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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич раскрыла самое главное правило лечения "омикрона"

Здоровье

Если человек заболел и подозревает, что у него новый штамм коронавируса "омикрон", то особого смысла вызывать врача для установления диагноза нет. Такое мнение высказала врач-кардиолог, кардиопсихолог, доктор медицинских наук Анна Кореневич. О том, как на самом деле нужно лечить "омикрон", специалист рассказала на своём YouTube-канале.

Кардиолог Кореневич раскрыла самое главное правило лечения "омикрона"

Доктор считает, что лечиться при "омикроне" нужно так же, как и при обычной простуде. То есть при появлении симптомов лучше лечь в постель и пить горячий чай, а при повышении температуры, ломоте в теле и боли в горле принять парацетамол или ибупрофен.

Кроме того, обязательно помнить о питьевом режиме, поскольку без него жаропонижающие не работают, добавила кардиолог.

Также она рекомендовала принимать препарат АСС, даже если нет кашля, водорастворимый витамин D и цинк. Что касается витамина С, то здесь нет доказательной базы, поэтому он не нужен, заметила врач. По её мнению, достаточно будет чая с лимоном, апельсинов и мандаринов.

Если нет аппетита, не нужно есть, заявила доктор. Если аппетит присутствует, то есть можно что-то лёгкое, при этом не налегать на сладости, а предпочесть рыбу, свежую зелень, овощи и фрукты, заемтила кардиолог.

Самое главное при лечении "омикрона" — это успокоиться, перестать бояться и не паниковать, не смотреть плохие новости и не фиксироваться на страхах. Лучше просто лечь в кровать и смотреть сериал или читать какую-то хорошую книгу, заключила врач.

Ранее Анна Кореневич назвала пять главных ошибок, которые нельзя совершать при лечении "омикрона".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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