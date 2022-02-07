Кардиолог Кореневич раскрыла самое главное правило лечения "омикрона"

Если человек заболел и подозревает, что у него новый штамм коронавируса "омикрон", то особого смысла вызывать врача для установления диагноза нет. Такое мнение высказала врач-кардиолог, кардиопсихолог, доктор медицинских наук Анна Кореневич. О том, как на самом деле нужно лечить "омикрон", специалист рассказала на своём YouTube-канале.

Доктор считает, что лечиться при "омикроне" нужно так же, как и при обычной простуде. То есть при появлении симптомов лучше лечь в постель и пить горячий чай, а при повышении температуры, ломоте в теле и боли в горле принять парацетамол или ибупрофен.

Кроме того, обязательно помнить о питьевом режиме, поскольку без него жаропонижающие не работают, добавила кардиолог.

Также она рекомендовала принимать препарат АСС, даже если нет кашля, водорастворимый витамин D и цинк. Что касается витамина С, то здесь нет доказательной базы, поэтому он не нужен, заметила врач. По её мнению, достаточно будет чая с лимоном, апельсинов и мандаринов.

Если нет аппетита, не нужно есть, заявила доктор. Если аппетит присутствует, то есть можно что-то лёгкое, при этом не налегать на сладости, а предпочесть рыбу, свежую зелень, овощи и фрукты, заемтила кардиолог.

Самое главное при лечении "омикрона" — это успокоиться, перестать бояться и не паниковать, не смотреть плохие новости и не фиксироваться на страхах. Лучше просто лечь в кровать и смотреть сериал или читать какую-то хорошую книгу, заключила врач.

Ранее Анна Кореневич назвала пять главных ошибок, которые нельзя совершать при лечении "омикрона".

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