Мясников рассказал, для кого коронавирус может закончиться комой

Вирус COVID-19 может спровоцировать обострение такого опасного заболевания, как сахарный диабет. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Доктор заметил, что ухудшить состояние больных диабетом может не только коронавирус, но и любая другая вирусная инфекция, например, тот же грипп.

Врач рассказал, что ещё в "доковидную" эпоху, когда в больницу поступал больной с диабетической гиперосмолярной комой, при которой кровь резко густеет, медики всегда понимали, что, скорее всего, это провоцируется гриппом. И таких больных даже изолировали, а грипп подтверждался. То есть это классика, заключил Мясников.

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