Эксперт РАН рассказал, как провел три "волшебных" дня с "омикроном"

Вирус ОРВИ является чисткой для организма. И его можно использовать не только для лечения заболеваний, но и для решения других проблем в жизни. Такой неожиданный вывод сделал президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН Александр Саверский после того, как сам переболел новым штаммом коронавируса "омикрон". Своими мыслями на этот счёт он поделился в Instagram-аккаунте.

Эксперт опубликовал пост, в котором написал, что провел с "омикроном" три волшебных дня. При этом сначала температура поднималась до 39,5 градусов, а спустя три дня упала до нормальных показателей.

Саверский объяснил, что решил впервые проверить свою гипотезу о том, что ОРВИ являются "чисткой организма", а поэтому не сопротивлялся, а только "наблюдал и сотрудничал".

"Теперь я уверен, что мы просто неандертальцы со всей нашей наукой за редким исключением. Я убежден, что ОРВИ могут быть использованы не только для лечения заболеваний, но и для решения личностных проблем", — констатировал Саверский.

Он отметил, что при температуре выше 39 градусов возникает особое состояние сознания, которого добиваются йоги многолетней практикой, но без гарантированного эффекта. А в случае с "омикроном" это просто "подарок", заключил эксперт.

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