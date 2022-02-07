Инфекционист Поздняков объяснил, какие экспресс-тесты на COVID точнее

С начала пандемии коронавируса экспресс-тесты на присутствие COVID-19 в организме стали точнее. По словам врача-инфекциониста, к. м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, выявляемость правильного результата с их помощью составляет 80%.

Как отметил врач, в аптеках представлены несколько фирм. Какие-то дешевле, какие-то дороже. По словам Позднякова, это тот случай, когда цена имеет значение.

"Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе", — пояснил инфекционист в беседе с РИА Новости.

Подняков подчеркнул, что если симптомы пациента схожи с клинической картиной коронавируса, но тест отрицателен, то, возможно, результат недостоверен. А вот если "индикатор" показал наличие COVID-19, то, как правило, так оно и есть.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.