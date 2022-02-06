Любой продукт, который повышает инсулин, не только мешает стать здоровым, но и приводит к болезни. То же самое делают и продукты, которые истощают запас нутриентов.
Нам нужны богатые нутриентами и улучшающие их усвоение продукты, то есть низкоуглеводные. Есть два продукта, которые не вызывают инсулиновый отклик — это клетчатка и жир. Об этом рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.
Специалист заметил, что в продуктах должно быть больше жиров и меньше белка, если это возможно. По его словам, человеку нужны не только витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты, а ещё и фитонутриенты, которые приносят дополнительную пользу, намного большую, чем минералы и витамины.
Доктор назвал семь самых лучших, по его мнению, продуктов питания и рассказал, чем они полезны.
Квашеная капуста. Она cодержит мало углеводов и много нутриентов и клетчатки. Витамина C в ней больше, чем в любых других продуктах. Квашеная капуста это про- и пребиотик, источник витаминов K2 и U.
Руккола. Этот салат лучшает работу печени, снимает воспаление обладает противораковым действием. В нём много калия, кальция, фолиевой кислоты, витамина K1 и C. Оксид азота полезен для сердечно-сосудистой системы и либидо.
Лосось. В нём есть омега-3 жирные кислоты, которые полезны для мозга, сердца и суставов, а также много кальция, цинка и калия. Диетолог рекомендует выбирать самого жирного промыслового лосося.
Печень трески. Жирных кислот омега-3 в ней больше, чем в говяжьей печени. Ещё есть витамины A, D и K2. Жира в этом продукте больше, чем белка в пять раз, поэтому у него низкий инсулиновый индекс.
Говядина. Рубленый бифштекс из органической говядины травяного откорма содержит жира в два раза больше, чем белка. Это удерживает белок в тонкой кишке, а пищеварительные соки дольше воздействуют на жир. В говяжьем мясе много железа, аминокислот, витаминов группы B, цинка, селена и фосфора.
Бразильский орех (пекан). В нём много клетчатки и мало усваиваемых углеводов. Хорошее соотношение жира к белку — 7:1, поэтому у него низкий гликемический индекс. В этом пекане также много антиоксидантов, есть витамин B1, медь и цинк.
Оливковое масло. В масле extra virgin есть витамины E, A, магний и калий. Оно не влияет на уровень инсулина, восстанавливает митохондрии, противодействует тромбообразованию и полезно для мозга.
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