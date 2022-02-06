Daily Express: британские медики рассказали, как "омикрон" проявляется на коже

Врачи из Великобритании, которые создали приложение по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID, зафиксировали ряд кожных проявлений "омикрона", сообщает Daily Express.

К числу признаков нового штамма на коже медики отнесли изменение цвета пальцев на ногах. По мнению специалистов, у больных коронавирусам они могут приобретать красный, фиолетовый или синеватый оттенок. Кроме того, были случаи, когда пальцы у заболевших покрывались волдырями, а пациентов беспокоил зуд.

Также при "омикроне" могут трескаться губы, а кожа на шее и груди становиться очень сухой. Британские врачи выделили ещё один признак заболевания — сыпь, похожая на потницу. При этом специалисты отмечают, что она может не проходить неделями.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство детей, которые переболели новым штаммом коронавируса "омикроном" не страдают от последствий болезни.

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