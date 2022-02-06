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Автор Валентина Севрюгина

Daily Express: британские медики рассказали, как "омикрон" проявляется на коже

Здоровье

Врачи из Великобритании, которые создали приложение по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID, зафиксировали ряд кожных проявлений "омикрона", сообщает Daily Express.

Daily Express: британские медики рассказали, как "омикрон" проявляется на коже

К числу признаков нового штамма на коже медики отнесли изменение цвета пальцев на ногах. По мнению специалистов, у больных коронавирусам они могут приобретать красный, фиолетовый или синеватый оттенок. Кроме того, были случаи, когда пальцы у заболевших покрывались волдырями, а пациентов беспокоил зуд.

Также при "омикроне" могут трескаться губы, а кожа на шее и груди становиться очень сухой. Британские врачи выделили ещё один признак заболевания — сыпь, похожая на потницу. При этом специалисты отмечают, что она может не проходить неделями.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что большинство детей, которые переболели новым штаммом коронавируса "омикроном" не страдают от последствий болезни. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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