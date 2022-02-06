Колумбийские учёные: COVID-19 вредит мозгу по принципу болезни Альцгеймера

Учёные из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие изменения в мозгу у пациентов погибших от коронавируса и тех, кто страдал болезнью Альцгеймера. Согласно исследованию, коронавирус в тяжёлой форме нарушает работу рианодиновых рецепторов.

Рецепторы отвечают за образование белка (нейрофибриллярных клубков), которые появляются в мозгу при болезни Альцгеймера.

"Мы обнаружили эти повреждённые рецепторы не только в сердцах и лёгких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу", - цитирует учёных журнал Alsheimer’s and Dementia.

Как подчеркнули учёные, исходя из исследования коронавирус способен негативно влиять на поведенческие и когнитивные функции, создавая в мозгу "дырявый финотип" и образуя белок.

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