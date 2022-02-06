В Роспотребнадзоре рассказали о "постковиде" у детей с "омикроном"

По предварительным данным, большинство детей, которые переболели новым штаммом коронавируса "омикроном" не страдают от последствий болезни, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Однако, Руженцова отметила, что отследить частоту осложнений в период посковидного синдрома очень сложно.

"Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с "омикроном", завершается без последствий", — рассказала специалист в беседе с ТАСС.

Как подчеркнула Руженцова, в некоторых случаях у переболевших детей некоторое время сохраняются симптомы:

быстрая утомляемость,

головные боли,

повышенная температура.

В этих случаях маленькие пациенты должны находиться под наблюдением врачей. Если симптомы держатся несколько недель, то необходимо пройти дополнительное обследование, резюмировала эксперт.

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