EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Кардиолог назвал одну характерную особенность "омикрона"

Здоровье

Заболевание новым штаммом коронавируса "омикрон" протекает легко, и очень похоже по клинической картине на респираторно-вирусную инфекцию. Однако есть один характерный для него симптом. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, кардиолог Науфаль Загидуллин на своём YouTube-канале.

Кардиолог назвал одну характерную особенность "омикрона"

Он отметил, что обоняние и вкус пропадают не всегда, как это было при предыдущих вариантах. Более частым клиническим признаком "омикрона" является температура, причем, как правило, она невысокая — 37 — 37,5 и до 38 градусов. Кроме того, появляются выделения из носа, надрывный кашель, боли в ротоглотке (ангина, тонзиллит), поражаются синусы, изменяется голос.

Если раньше был кашель без мокроты, то теперь появляется кашель со слизистой мокротой (не зелёной), который может сохраняться достаточно долго (10-20 дней). Но само заболевание не несёт тяжелого характера, добавил врач.

Ещё очень характерна для "омикрона" сильная мышечная слабость в первые два дня. При этом человек может ходить на работу и не замечать начала заболевания, заметил профессор.

По его словам, для ковида характерно именно утреннее повышение температуры. И во многих случаях заболевание будет проходить самостоятельно. Особенно у тех людей, которые недавно переболели, привились и получили бустерную прививку, заключил профессор.

Ранее кардиолог Анна Кореневич перечислила пять самых главных ошибок в лечении "омикрона".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Омикрон. Клинические проявления. Лечение
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Кардиолог назвал одну характерную особенность "омикрона"
Пять дней в колодце: спасатели в Марокко близки к спасению 5-летнего мальчика
И.о. гендиректора одного из предприятий Минэнерго арестован за мошенничество
Диетолог Ковальков предупредил об опасном народном методе лечения коронавируса
Лондон и Париж договорились о совместных санкциях против Москвы
Галкин устроил семейную фотосессию в интерьерах замка
Захарова назвала публикации Bloomberg и Bild информационным "шмарафоном" НАТО
Умер режиссёр "Убойной силы", заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин
Зеленский "подложил свинью" Байдену, не признав эскалацию, считает эксперт
Соловьёв уверен, что украинские спортсмены "обидели футбольного бога"
Последние материалы
И.о. гендиректора одного из предприятий Минэнерго арестован за мошенничество
Диетолог Ковальков предупредил об опасном народном методе лечения коронавируса
Лондон и Париж договорились о совместных санкциях против Москвы
Галкин устроил семейную фотосессию в интерьерах замка
Захарова назвала публикации Bloomberg и Bild информационным "шмарафоном" НАТО
Умер режиссёр "Убойной силы", заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин
Зеленский "подложил свинью" Байдену, не признав эскалацию, считает эксперт
Соловьёв уверен, что украинские спортсмены "обидели футбольного бога"
Физиогномист о снимке тяжелобольной Заворотнюк в машине: "Это 100% она"
Таролог объяснила, почему на похоронах Куравлёва не было аплодисментов
Популярное
Шоу-бизнес
Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал "жуткой" ситуацию, которую наблюдал на похоронах актёра Леонида Куравлёва.

Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Политика. Новости и аналитика
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
США и Канада. Новости и аналитика
Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу
Мир. Новости мира
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Здоровье
Биолог Якутенко объяснила, почему вакцинированные болеют "омикроном"
Мир. Новости мира
Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников