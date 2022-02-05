Кардиолог назвал одну характерную особенность "омикрона"

Заболевание новым штаммом коронавируса "омикрон" протекает легко, и очень похоже по клинической картине на респираторно-вирусную инфекцию. Однако есть один характерный для него симптом. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, кардиолог Науфаль Загидуллин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что обоняние и вкус пропадают не всегда, как это было при предыдущих вариантах. Более частым клиническим признаком "омикрона" является температура, причем, как правило, она невысокая — 37 — 37,5 и до 38 градусов. Кроме того, появляются выделения из носа, надрывный кашель, боли в ротоглотке (ангина, тонзиллит), поражаются синусы, изменяется голос.

Если раньше был кашель без мокроты, то теперь появляется кашель со слизистой мокротой (не зелёной), который может сохраняться достаточно долго (10-20 дней). Но само заболевание не несёт тяжелого характера, добавил врач.

Ещё очень характерна для "омикрона" сильная мышечная слабость в первые два дня. При этом человек может ходить на работу и не замечать начала заболевания, заметил профессор.

По его словам, для ковида характерно именно утреннее повышение температуры. И во многих случаях заболевание будет проходить самостоятельно. Особенно у тех людей, которые недавно переболели, привились и получили бустерную прививку, заключил профессор.

Ранее кардиолог Анна Кореневич перечислила пять самых главных ошибок в лечении "омикрона".

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