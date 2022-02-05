Кардиолог Кореневич назвала пять главных ошибок в лечении "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон" протекает относительно легко у большинства заболевших. Однако очень многие люди допускают серьёзные ошибки в его лечении. Какие именно, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Первая, и самая главная ошибка, по её словам, заключается в приёме антибиотиков при первых же признаках легкого недомогания, боли в горле и повышении температуры. Причем часто человек назначает себе препараты сам. Но делать этого ни в коем случае не надо.

"Это категорическая ошибка! Этого делать нельзя от слова "совсем", подчеркнула врач.

Вторая ошибка — это назначение противовирусных препаратов не по делу, добавила специалист. Она отметила, что пока в России нет эффективных препаратов, которые бы лечили коронавирус. А они назначаются всем подряд.

Противовирусные препараты, если и работают, то в первые двое суток от начала болезни, дальше их нет никакого смысла принимать, заметила доктор. Поэтому не надо их пить больше недели и менять один на другой.

Третья ошибка, по мнению кардиолога, это назначение витамина С в "лошадиных дозах" — по 1000 мг в сутки. Это ничем не оправдано и не работает, зато огромное количество пациентов потом жалуются на боли в животе, изжогу и проблемы с желудком. Чая с лимоном, мандаринов и апельсинов будет вполне достаточно во время коронавирусной, и вообще любой, инфекции, добавила врач.

Ещё одна ошибка — назначение антикоагулянтов самостоятельно или тем, кому не надо, или не назначение тем, кому надо, заявила кардиолог.

И пятая ошибка, по её словам, это назначение гормонов на амбулаторном этапе, то есть когда человек сам, по чьему-то совету, начинает принимать гормоны. Доктор объяснила, что гормоны назначаются для того, чтобы снизить иммунитет при развитии цитокинового шторма.

А если никакого шторма нет, то иммунитет падает, а человек, таким образом, лишается защиты. Поэтому назначать гормоны может только врач после проведенного обследования, заключила Кореневич.

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