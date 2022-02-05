У переболевших COVID-19 нашли опасные изменения в мозгу: "Туман в голове"

Учёные обнаружили в головном мозгу пациентов, переболевших коронавирусом, такие же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, сообщается в журнале Alsheimer's and Dementia.

Сотрудники Колумбийского университета США проанализировали медицинские карты 10 человек, которые умерли от осложнений коронавирусной инфекции, и обнаружили у них нарушения в чувствительных мозговых каналах.

Как отмечает автор исследования Эндрю Маркс, всё это объясняет "туман в голове" после перенесённого COVID-19.

"У переболевших деменция может проявиться в будущем. Если вы заболеете коронавирусом, возможно, не умрёте, но мы не знаем о долгосрочных последствиях этой инфекции", — приводит комментарий специалиста Reuters.

Учёный порекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в срочном порядке пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защититься от возможных осложнений.

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