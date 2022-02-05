Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин призвал российских политиков и врачей не бояться предоставлять населению правдивую информацию о прививке против коронавирусной инфекции.
По его словам, в РФ ведут неправильную пропаганду прививочной кампании, передаёт Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул: не стоит говорить людям, что прививка на 100% защитит их от COVID-19, потому что это не соответствует действительности. Как отметил Смолин, после таких заявлений граждане перестают верить остальным доводам медиков по поводу вакцинации.
"Надо открыто говорить: прививка не защищает от заражения, но даёт возможность не заболеть тяжело и не умереть", — считает депутат.
Парламентарий также добавил, что вакцинация против коронавируса должна оставаться добровольной. "Насилие", убеждён Смолин, приведёт к полному провалу прививочной кампании в стране.
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