В Госдуме призвали раскрыть всю правду о прививке против COVID-19

Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин призвал российских политиков и врачей не бояться предоставлять населению правдивую информацию о прививке против коронавирусной инфекции.

По его словам, в РФ ведут неправильную пропаганду прививочной кампании, передаёт Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул: не стоит говорить людям, что прививка на 100% защитит их от COVID-19, потому что это не соответствует действительности. Как отметил Смолин, после таких заявлений граждане перестают верить остальным доводам медиков по поводу вакцинации.

"Надо открыто говорить: прививка не защищает от заражения, но даёт возможность не заболеть тяжело и не умереть", — считает депутат.

Парламентарий также добавил, что вакцинация против коронавируса должна оставаться добровольной. "Насилие", убеждён Смолин, приведёт к полному провалу прививочной кампании в стране.

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