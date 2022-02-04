Гинеколог, эндокринолог Ирина Филатова сообщила, что у части поборовших коронавирусную инфекцию людей медики наблюдали изменение запаха пота. По данным врача, эта особенность является осложнением после болезни.
"При постковидном синдроме происходит много серьёзных осложнений, влекущих в свою очередь изменения во внутренних органах. Обязательно нужно после болезни смотреть микроэлементы, потому что они могут вызывать аутоиммунные заболевания, а те, как следствие, уже дают специфический запах пота", — предостерегла специалист в беседе с URA.RU.
Как подчеркнула эксперт, непривычный запах пота после болезни коронавирусом может быть связан с кишечным дисбактериозом. Поэтому в таких случаях надо записываться на приём к врачу, отметила Филатова.
Диетолог Алексей Калинчев заявил, что подобные изменения могут развиться из-за нарушения обмена веществ. При этом, по информации специалиста, сам человек может не замечать странностей, в то время как окружающие способны почувствовать отличия в запахе пота.
"Нельзя исключить, что так может восстанавливаться обоняние после COVID-19. Есть такое характерное осложнение", — добавил Калинчев.
По статистике Оперативного штаба на четвёртое февраля, за минувшие 24 часа в России зафиксировали 168 201 случай инфицирования COVID-19. При этом за сутки вылечились 58 449 пациентов.
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