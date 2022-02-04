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Автор Николай Ткаченко

Вирусолог оценил прогноз о росте случаев коронавируса до 400 тысяч в день

Здоровье

Рост случаев заражения коронавирусом в России, вероятно, будет продолжаться ещё несколько дней. После этого начнется снижение. Такое мнение высказал вирусолог, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя Pravda.Ru прогноз о возможном увеличении случаев заболевания до 400 тысяч в день.

Вирусолог оценил прогноз о росте случаев коронавируса до 400 тысяч в день

Специалист считает, то до таких цифр суточный прирост заболевших дойдет вряд, но может ещё немного увеличиться. Профессор добавил, что локдауны, нам тоже, скорее всего не помогут, поскольку заболевших слишком много, но при этом заболевание протекает относительно не тяжело.

Также он заметил, что в борьбе с этим вирусом не поможет и массовая вакцинация, так как он будет не очень долго. По словам ученого, цель вакцинации другая.

"Массовая вакцинация нам нужна для того, чтобы потом, когда он будет уходить, не осталось слишком много трупов. Потому что вирус заражает, заболевания вроде легкие, а потом оказывается, что у небольшого процента людей он протекает тяжело, люди умирают. Вот здесь нам очень важна вакцинация. От заражения нас вакцинация не успеет защитить. А от смерти — да", — высказал свою точку зрения Альтштейн.

Ранее вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов спрогнозировал всплеск заболеваемости на пике "омикрона" до 400 тысяч случаев в день и заявил, что нужно вводить массовую вакцинацию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Елена Андреева
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