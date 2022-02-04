Биолог Якутенко объяснила, почему вакцинированные болеют "омикроном"

Почему сейчас все вакцинированные болеют "омикроном", хотя и легко, а многие непривитые, не носящие маски и не верящие в коронавирус совсем не болеют? На этот вопрос зрительница YouTube-канала попросила ответить молекулярного биолога, научного журналиста Ирину Якутенко.

По словам специалиста, сомневаться в эффективности вакцины не нужно, так как она доказана статистикой. Биолог заметила, что "омикрон" — это "вариант ухода", который развился у человека с иммунодефицитом, и может хорошо уходить от иммунной системы. Поэтому антитела, выработанные после вакцинации или после предыдущих болезней, тем более, если это было давно, уже часто его не замечают.

Поэтому от заражения спустя 3-5 месяцев после вакцинации человек не защищён, но защищён от тяжелого течения, и удивляться тут нечему, добавила ученая.

В любом случае, когда человек наблюдает за своими знакомыми, он смотрит на очень маленькую выборку, заметила биолог. Кроме того, люди, которые не верят в ковид, могут просто врать или болеть бессимптомно, а те, кто болеет, могут об этом молчать, чтобы не уходить на карантин. Поэтому о реальных пропорциях заболевших нельзя судить по своему окружению, заключила специалист.

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