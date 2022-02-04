Доктор Мясников оценил ущерб, который пандемия коронавируса нанесла медицине. Из-за COVID-19 люди чаще стали умирать от рака.
Во Всемирный день борьбы против рака Александр Мясников отметил, что на борьбу с коронавирусом были брошены все силы. По этой причине пострадали люди, страдающие другими болезнями.
Изначально с момента начала пандемии в мире знали, что будут миллионные человеческие жертвы от СПИДа и других инфекций из-за разрушения системы медицинской помощи.
"На одного погибшего от "ковида" в Америке и Европе приходилось два человека, умерших от других причин из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Особенно пострадали онкологические пациенты", — написал медик в своём Telegram-канале.
Теледоктор обращает внимание на то, что диагностика и лечение рака сильно пострадали, так как службы здравоохранения бросили все силы на борьбу с COVID-19.
Мясников призывает разворачиваться в правильном направлении и оценивать риски "адекватно, без политики, паники и мнения СМИ". Коронавирус медик назвал далеко не самой опасной инфекцией.
"Пока борьба с COVID обходилась дороже, чем сам COVID", — делает вывод Мясников.
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