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Автор Елена Былкина

Мясников рассказал о высокой смертности от рака из-за COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников оценил ущерб, который пандемия коронавируса нанесла медицине. Из-за COVID-19 люди чаще стали умирать от рака.

Мясников рассказал о высокой смертности от рака из-за COVID-19

Во Всемирный день борьбы против рака Александр Мясников отметил, что на борьбу с коронавирусом были брошены все силы. По этой причине пострадали люди, страдающие другими болезнями.

Изначально с момента начала пандемии в мире знали, что будут миллионные человеческие жертвы от СПИДа и других инфекций из-за разрушения системы медицинской помощи.

"На одного погибшего от "ковида" в Америке и Европе приходилось два человека, умерших от других причин из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Особенно пострадали онкологические пациенты", — написал медик в своём Telegram-канале.

Теледоктор обращает внимание на то, что диагностика и лечение рака сильно пострадали, так как службы здравоохранения бросили все силы на борьбу с COVID-19.

Мясников призывает разворачиваться в правильном направлении и оценивать риски "адекватно, без политики, паники и мнения СМИ". Коронавирус медик назвал далеко не самой опасной инфекцией. 

"Пока борьба с COVID обходилась дороже, чем сам COVID", — делает вывод Мясников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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COVID-19 и онкологические заболевания. Михаил Ласков
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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