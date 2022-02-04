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Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление

Здоровье

Диагноз артериальная гипертония может быть поставлен человеку сразу в двух случаях: если давление больше чем 180/160 (но здесь требуется уже вызывать скорую помощь) или больше чем 160/100. Грань между нормой и патологией очень тонкая, поэтому важно правильно измерять артериальное давление. О том, какие ошибки нельзя допускать при измерении, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1.

Доктор отметил, что сейчас цифры 120/80 считаются предгипертонией, а 130/80 — уже гипертония. И чтобы вовремя поставить диагноз, лучше всего использовать холтеровское мониторирование. Однако не веем пока это доступно.

По словам специалиста, перед измерением давления нужно обязательно посидеть спокойно, прислонившись к спинке стула, и отдохнуть пять минут. Манжета тонометра должна находиться на уровне сердца, а правая рука — на уровне правого предсердия. Показания прибора надо записать, через пять минут померить давление ещё раз, а спустя пять минут — ещё один раз. Затем берётся среднее из этих трёх показателей.

Понятно, что так никто не меряет, добавил врач, однако есть три категории людей, которым принципиально важно знать точное давление. Это пациенты с диабетом, заболеваниями почек и сердца.

Кроме того, мерить давление нужно на пустой мочевой пузырь, при измерении нельзя перекрещивать ноги, добавил Мясников.

Он объяснил, что мерить давление нужно и на правой, и на левой руке, утром и вечером, а затем смотреть на средние показания. Также манжету тонометра нельзя надевать поверх одежды, она не должна болтаться, но и не должна быть перетянута, заключил доктор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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