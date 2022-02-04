В Роспотребнадзоре раскрыли правила выбора хорошего антисептика

На фоне стремительного роста числа случаев заболевания "омикроном" в России снова становится актуальной рекомендация дезинфицировать руки и правильно проводить уборку в жилых помещениях. Об основных правилах выбора антисептика рассказали специалисты Роспотребнадзора. Об этом пишет "Российская газета".

Эксперты советуют, покупая антисептик, прежде всего, проверить есть ли у препарата государственная регистрация. На упаковке должен быть указан номер свидетельства.

Кроме того, в инструкции должно быть указано, что препарат предназначен для борьбы и с вирусами, и с бактериями. В таком случае он подходит для уничтожения коронавируса.

А вот надпись на упаковке антисептика о том, что он "убивает вирус SARS-CoV-2" — просто маркетинговый ход производителей.

В кожных антисептиках могут содержаться четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов и различные спирты. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что для профилактики коронавирусной инфекции лучше использовать спиртосодержащие кожные антисептики. При этом содержание этилового спирта в средстве должно быть не менее 60-70%.

Эксперты ведомства посоветовали не злоупотреблять дезинфицирующими средствами, так как они сушат кожу рук. А тем, кто работает с наличными деньгами, часто пользуется общим компьютером на работе, ездит на общественном транспорте лучше регулярно обрабатывать руки, добавили в Роспотребнадзоре.

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