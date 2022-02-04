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Автор Николай Ткаченко

Молекулярный биолог объяснил, можно ли считать "омикрон" живой вакциной

Здоровье

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Число заболевших за сутки перевалило за 150 тысяч человек. И многие даже рады этому, поскольку считают "омикрон" живой вакциной, которая положит конец пандемии. Но действительно ли это так? На этот вопрос дал подробный ответ молекулярный биолог, профессор Константин Северинов.

Молекулярный биолог объяснил, можно ли считать "омикрон" живой вакциной

Ученый пояснил, что наличие большого количества изменений в S-белке у "омикрона" позволяет ему эффективно уходить из-под действия антител, которые нейтрализовали исходный штамм или штамм "дельта". Однако клеточный иммунитет, который отвечает за уничтожение заражённых клеток, действует против "омикрона" также или почти также хорошо, как и против других ранее существовавших штаммов. И это приводит к тому, что "омикрон" может заражать вакцинированных или ранее переболевших людей просто потому, что клеточный иммунитет требует некоторого времени для того, чтобы развиться.

Безусловно, те люди, которые переболели "омикроном" в конечном счете становятся защищёнными, так как у них возникают антитела и на "омикрон", и защитные Т-клетки. Именно эта логика и позволила некоторым людям говорить, что новый штамм — это "дар Божий", поскольку это будет вакцина, отметил биолог.

Он добавил, что можно считать и так, однако надо понимать, что это очень плохая вакцина. Ученый пояснил, что частота смертельных случаев, вызванных непосредственно применением вакцины, исчисляется единицами на миллион доз, и это мало.

А мировая статистика летальности от "омикрона", хотя и ниже, чем от предыдущих штаммов, но люди, тем не менее, продолжают умирать. И частота смертей на уровне 0,1%. А это означает, что каждый тысячный из заболевших умирает. Если смотреть по-другому, то из ста тысяч заболевших в день десять тысяч попадают в госпитали, что тоже не очень хорошо, так как они очень быстро переполнятся, заметил профессор.

"Да, "омикрон" можно считать вакциной, только он будет в тысячу раз менее безопасным, чем существующие вакцины. А дальше каждый должен сделать выбор для себя", — заключил Северинов.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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