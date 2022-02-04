Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии

Каких-то специфических симптомов у онкологических заболеваний нет. А болевой синдром, как правило, возникает, уже при запущенной форме рака. О том, можно ли как-то определить наличие злокачественной опухоли самостоятельно, рассказал врач-онколог Александр Петровский в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что проявления онкологических заболеваний могут быть самыми разными. Например, повышенное артериальное давление может указывать на опухоль коры надпочечников. Но самостоятельно пациент не может по тем или другим признакам поставить себе диагноз онкологии, добавил собеседник издания.

В случае каких-то подозрений на онкологическое заболевание врач посоветовал вначале обратиться за консультацией к терапевту, который направит к онкологу при необходимости. Выявить рак на ранней стадии позволяет своевременное обследование. В России его можно пройти по программе диспансеризации, заключил Петровский.

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