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Автор Николай Ткаченко

Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии

Здоровье

Каких-то специфических симптомов у онкологических заболеваний нет. А болевой синдром, как правило, возникает, уже при запущенной форме рака. О том, можно ли как-то определить наличие злокачественной опухоли самостоятельно, рассказал врач-онколог Александр Петровский в беседе с РИА Новости.

Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии

Специалист отметил, что проявления онкологических заболеваний могут быть самыми разными. Например, повышенное артериальное давление может указывать на опухоль коры надпочечников. Но самостоятельно пациент не может по тем или другим признакам поставить себе диагноз онкологии, добавил собеседник издания.

В случае каких-то подозрений на онкологическое заболевание врач посоветовал вначале обратиться за консультацией к терапевту, который направит к онкологу при необходимости. Выявить рак на ранней стадии позволяет своевременное обследование. В России его можно пройти по программе диспансеризации, заключил Петровский.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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