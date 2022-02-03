Инфекционист Малышев предупредил о последствиях "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон", безусловно, не вызывает тяжелых форм заболевания, которые отмечались при предыдущих штаммах — "дельте" и "уханьском", однако, какие будут после него осложнения, до сих пор неизвестно. Об этом предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием "Свободная пресса".

По словам специалиста, то, что "омикрон" "живет" в верхних дыхательных путях, это не новость. Так, некоторые штаммы гриппа тоже "живут" в верхних дыхательных путях, а другие — в нижних. И те, что в нижних — всегда имеют более тяжелое клиническое течение, но хуже при этом распространяются. А те, что в верхних, распространяются очень хорошо, но не опасны в клиническом плане.

Особенностью "омикрона" является то, что он вызывает трахеит и бронхит, больше поражая верхние дыхательные пути, уточнил врач. Но это не означает, что он менее опасен.

Ранее вирусолог Александр Лукашев оценил вероятность появления более смертельного вируса после "омикрона".

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