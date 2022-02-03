Кардиолог объяснила, почему при "омикроне" часто повышается давление

При заболевании новым "омикрон"-штаммом коронавируса довольно часто может повышаться артериальное давление. Но происходит это у всех исключительно от страха. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист отметила, что как только у человека немного поднимается температура и ухудшается состояние, ему тут же становится страшно. И начинает скакать давление часто даже у молодых людей, у которых никогда не было гипертонии.

По словам доктора, бояться "омикрона" не нужно, так как он протекает довольно легко. Напротив, бояться нужно, когда давление не повышается, а понижается, особенно у пожилых и людей из группы риска, особенно у тех, у кого раньше оно было повышенное.

Если давление на фоне коронавирусной инфекции начало падать до 100/60 или даже до 90/60, то это проблема и тревожный сигнал. А скачки вверх — это все эмоции, и ничего страшного не произойдет, успокоила врач.

Она посоветовала спокойно лечиться от "омикрона" дома и не нервничать, а также не мерить постоянно артериальное давление.

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