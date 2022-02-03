Вирусолог оценил риск появления более опасного вируса после "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон", кажется, нашёл "выгодную" для себя форму очень высокой заразности и лёгкого течения. Но может ли после него появиться вирус, который нарушит эту логику и станет опять смертельным? На этот вопрос ответил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Учёный заметил, что у вируса нет логики, и можно только надеяться и с какой-то большей вероятностью ожидать, что он будет лёгкий. Просто потому, что, чем выше в дыхательных путях он размножается, тем ему легче передаваться.

Вирусу невыгодно убивать всех, он никогда не убьёт 100 процентов населения, однако это не значит, что он не может убить 5 процентов, пояснил специалист.

"Для нас это будет катастрофическая потеря, но распространению вируса это не помешает. А во-вторых, у нас человек переболевает "омикроном", он его начинает распространять ещё до того, как появились симптомы, а умирает через две-три недели. Поэтому здесь тоже распространение вируса и смерть человека настолько разнесены во времени, что мы не можем на это закладываться", — заявил Лукашев в эфире ток-шоу "Док-ток" на Первом канале.

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