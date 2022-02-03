Онколог рассказал, как коронавирус влияет на печень

Уже есть ряд научных исследований, говорящих о том, что covid-19 может оказывать негативное влияние на печень человека. Ученые пришли к выводу, что коронавирус может размножаться как в легких, так и в клетках печени. Об этом рассказал хирург-онколог Анатолий Скумс в интервью на YouTube-канале Nataliia Gotsii.

По словам специалиста, достаточно часто у пациентов, находящихся в острой фазе заболевания, наблюдается повышение печеночных ферментов. Часто в печени впоследствии могут обнаруживаться жировые отложения и мертвые гепатоциты, поэтому ковид, конечно, влияет, добавил врач.

Однако хорошо то, что печень способна сама себя восстанавливать. И при вирусных заболеваниях или токсических поражениях маленькие клеточки печени гибнут, а на их месте появляются другие, пояснил доктор.

Но и злоупотреблять этим не стоит, так как из-за частой регенерации, на фоне постоянных циклов смерти и рождения клеток, возникают злокачественные опухоли, заключил онколог.

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