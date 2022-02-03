Сомнолог рассказал, почему люди видят вещие сны

Некоторые люди утверждают, что видят так называемые вещие сны, которые потом сбываются наяву. Существует ли здесь связь с потусторонним миром или это можно объяснить с научной точки зрения? О феномене вещих снов рассказал врач-сомнолог, ученый Роман Бузунов на YouTube-канале "ЖИЗА".

По словам специалиста, никакой мистики в вещих снах нет. И эти явления можно объяснить особенностями работы нашего мозга.

Бузунов пояснил, что у человека есть два вида памяти: кратковременная и долговременная. Во время сна мозг обрабатывает полученную за день информацию, что как раз и связано с процессом сновидений. И большинство событий он просто забывает, но также и принимает какие-то решения, как он будет дальше действовать в окружающей ситуации. Это и есть основная задача сновидений.

Во сне мозг может прогнозировать будущее на основании предыдущего опыта, однако это совсем не мистика, заметил ученый. Этот прогноз может сбыться или нет, но это нельзя воспринимать как истину в последней инстанции.

Кроме того, есть просто банальные совпадения, которые человек может расценить как пророческий сон, заключил Бузунов.

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