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Автор Юлия Миленина

После помидора — кома: нутрициолог предупредила о смертельной опасности томатов

Здоровье

Помидоры могут быть смертельно опасными для человека, если их выращивали у дороги или химических предприятий. Об этом сообщила нутрициолог Мария Розанова.

После помидора — кома: нутрициолог предупредила о смертельной опасности томатов

По её словам, в этом случае томаты содержат соли тяжёлых металлов, что приводит к отравлению и образованию камней в почках или желчном пузыре.

"Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому", — сказала эксперт в интервью "Пятому каналу".

Она добавила, что при выращивании овощей фермеры нередко увеличивают дозу подкормки выше нормы. Поэтому в таких помидорах, отметила Розанова, накапливаются нитраты, опасные для организма. 

Специалист также порекомендовала россиянам не есть незрелые помидоры, ведь в них содержится соланин — ядовитое органическое соединение, приводящее к пищевому отравлению.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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