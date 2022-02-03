После помидора — кома: нутрициолог предупредила о смертельной опасности томатов

Помидоры могут быть смертельно опасными для человека, если их выращивали у дороги или химических предприятий. Об этом сообщила нутрициолог Мария Розанова.

По её словам, в этом случае томаты содержат соли тяжёлых металлов, что приводит к отравлению и образованию камней в почках или желчном пузыре.

"Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому", — сказала эксперт в интервью "Пятому каналу".

Она добавила, что при выращивании овощей фермеры нередко увеличивают дозу подкормки выше нормы. Поэтому в таких помидорах, отметила Розанова, накапливаются нитраты, опасные для организма.

Специалист также порекомендовала россиянам не есть незрелые помидоры, ведь в них содержится соланин — ядовитое органическое соединение, приводящее к пищевому отравлению.

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