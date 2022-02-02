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Автор Елена Былкина

Мясников высказался о гормональной терапии при COVID-19

Здоровье

Доктор Александр Мясников обрушился на тех, кто бездумно лечит коронавирус стероидными гормонами.

Мясников высказался о гормональной терапии при COVID-19

"В рекомендациях МЗ есть и про гормоны. Их так же лепят всем подряд, массово и без разбора — люди не дадут соврать!" — написал медик в своём Telegram-канале.

Теледоктор привёл новые рекомендации Министерства здравоохранения по поводу лечения коронавируса гормонами.

"А что пишет МЗ? Вот: "Не рекомендуется использовать глюкокортикостероиды (сиречь "гормоны") для перорального и внутривенного введения при лечении легких форм COVID-19, в том числе в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях", — цитирует текст МЗ врач.

Мясников называет несоблюдение рекомендаций здравоохранения халатностью. Он также возмущён отсутствием контроля.

Такой пост теледоктора заставили написать подписчики, которые рассказали, что им в обязательном порядке прописывают гормоны и кроверазжижающие препараты при коронавирусе.

Медик подчеркнул, что такое лечение назначается только по специальным показаниям при тяжелой форме COVID-19 и строго индивидуально.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Главные ошибки в лечении COVID-19
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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