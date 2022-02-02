Мясников высказался о гормональной терапии при COVID-19

Доктор Александр Мясников обрушился на тех, кто бездумно лечит коронавирус стероидными гормонами.

"В рекомендациях МЗ есть и про гормоны. Их так же лепят всем подряд, массово и без разбора — люди не дадут соврать!" — написал медик в своём Telegram-канале.

Теледоктор привёл новые рекомендации Министерства здравоохранения по поводу лечения коронавируса гормонами.

"А что пишет МЗ? Вот: "Не рекомендуется использовать глюкокортикостероиды (сиречь "гормоны") для перорального и внутривенного введения при лечении легких форм COVID-19, в том числе в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях", — цитирует текст МЗ врач.

Мясников называет несоблюдение рекомендаций здравоохранения халатностью. Он также возмущён отсутствием контроля.

Такой пост теледоктора заставили написать подписчики, которые рассказали, что им в обязательном порядке прописывают гормоны и кроверазжижающие препараты при коронавирусе.

Медик подчеркнул, что такое лечение назначается только по специальным показаниям при тяжелой форме COVID-19 и строго индивидуально.

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