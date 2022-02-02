Психолог Алиса Метелина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как избавиться от навязчивых мыслей в условиях пандемии коронавируса.
"Первое, что мы можем для себя сделать, как позаботиться о себе, это какие-то вещи, что в наших силах, сделать предсказуемыми. То есть ввести ритуалы, на которых мы фокусируемся и как бы своё внимание удерживаем на нас самих, на нашем внутреннем состоянии. Предположим, мы утром встаём, например, потягиваемся, а после этого лежим, прислушиваемся к тому, как там тепло разливается по нашему телу или, например, прохлада у кого-то, после этого встаём, завариваем кофе. И этот процесс тоже можно сделать в виде ритуала", — объяснила специалист.
Вместе с этим она предложила во время тревоги озвучить навязчивые мысли. После этого можно глубоко и размерено дышать "по квадрату" и не думать о работе, возможной самоизоляции, сказала эксперт.
"В течение 5 минут мы дышим по формуле, например, на счёт 1-2 — вдох, на счёт 1-2 — пауза, на счёт 1-2 — выдох и насчёт 1-2 — задержка дыхания — так называемое дыхание по квадрату, оно выравнивает состояние нашей психики, естественно, через тело. Мы фактически этот страх продыхиваем", — заключила Метелина.
По данным Оперативного штаба, за минувшие 24 часа в России зафиксировали 141 883 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки из-за этой болезни скончались 678 человек.
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