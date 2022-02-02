Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России зарегистрировали первые случаи инфицирования подвидом омикрон-варианта ВА.2. Как подчеркнула глава ведомства, некоторые специалисты предупреждали, что он обладает более высокой заразностью.
"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена", — заявила Попова, слова которой цитирует РИА Новости.
По данным руководителя Роспотребнадзора, мутацию ВА.2 зафиксировали в следующих регионах нашей страны:
Ранее учёные из Великобритании обнаружили у заражённых подвидом ВА.2 нехарактерные для омикрон-варианта симптомы. Во время болезни пациенты переставали чувствовать запахи и вкусы.
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