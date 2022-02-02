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Автор Евгения Васильева

В России выявили более заразный подвид "омикрона" В.2

Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России зарегистрировали первые случаи инфицирования подвидом омикрон-варианта ВА.2. Как подчеркнула глава ведомства, некоторые специалисты предупреждали, что он обладает более высокой заразностью.

"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена", — заявила Попова, слова которой цитирует РИА Новости.

По данным руководителя Роспотребнадзора, мутацию ВА.2 зафиксировали в следующих регионах нашей страны:

  • Москва,
  • Марий Эл,
  • Ростовская область,
  • Башкортостан.

Ранее учёные из Великобритании обнаружили у заражённых подвидом ВА.2 нехарактерные для омикрон-варианта симптомы. Во время болезни пациенты переставали чувствовать запахи и вкусы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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