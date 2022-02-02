Число госпитализаций больных COVID-19 в Москве выросло за неделю на 40%

В Москве число заражений коронавирусной инфекцией увеличилось за неделю почти на 70%, количество госпитализаций больных COVID-19 — на 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно — на 40% выросла госпитализация", — цитирует ТАСС заявления главы столичной администрации на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, суточное число госпитализируемых с COVID-19 в городе достигло 1600 человек, в стационарах занято уже около 10 тысяч коек.

"У нас ещё 5 тысяч коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъёма заболеваемости", — заявил мэр.

Вместе с тем он отметил снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом в столице.

"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается… Надеюсь,… мы выходим на плато", — сказал Собянин.

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