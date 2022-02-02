Молекулярный биолог, профессор Пётр Чумаков рассказал, что коронавирус легче всего попадает в человеческий организм через нос, поскольку эпителий носовой полости имеет максимальную чувствительность к COVID-19.

Специалист назвал нос "воротами инфекции", куда вирус проникает беспрепятственно. Что касается рта, то находящаяся там слюна обладает бактерицидными свойствами и уничтожает вирусы, отметил Чумаков.

"Когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос", — заявил профессор в беседе с URA.RU.

Именно поэтому ношение приспущенной под нос медицинской маски не защищает человека от коронавируса, добавил биолог.

В среду, 2 февраля в России зафиксировано резкое увеличение суточного количества заражений коронавирусной инфекцией. Врачи выявили 141 883 случаев COVID-19, что на 16 047 больше, чем днём ранее.

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