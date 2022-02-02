Микробиолог рассказала о суперспособности жителей Лапландии

Микробиолог Анча Баранова рассказала об особенности пищеварения жителей крайнего севера, которая позволяет им не поправляться от сладкого.

О гене, который перерабатывает сахар "в квадратики на животе", рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Микробиолог отметила, что разные люди по-разному реагируют на одну и ту пищу.

"Сто человек заболели, поев каких-нибудь скажем грибов ядовитых, а один — даже не заметил", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Сахарозу, глюкозу и фруктозу, по словам учёного, переваривают специальные ферменты — сахараза-изомальтаза (ген SI) и трегалаза (ген TREH).

"Так вот, у жителей Лапландии, Гренландии и других приполярных районов, тысячелетиями кушавших в основном тюленину и оленину, активности этих генов мало. При "арктическом типе питания" простые сахара сами собой образуются внутри наших клеток, а потому дополнительный подвох сахаров вообще не нужен", — объяснила Баранова.

Микробиолог отметила, что после поедания сладкого северяне (оленеводы и китобои) бегут в туалет. Чтобы справиться с такой проблемой, жители севера приучают свой организм к сахару постепенно. Это помогает им избежать набора лишнего веса.

"Никуда не девшаяся при этом мутация защищает лапландцев от всасывания этого самого сахара в кровь, а потому — никакого диабета, а только польза — переработав сахар, бактерии наделают для них полезнейший бутират", — отметила профессор.

Баранова подчеркнула, что такая схема работает, если жители крайнего севера с раннего возраста придерживались умеренности.

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