5 февраля пройдёт масштабное мероприятие для онкологов

Московский международный онкологический центр (ММОЦ) 5 февраля проводит масштабное мероприятие для медицинских работников — Научно-практическую конференцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 4 февраля.

Программа мероприятия для медицинских работников будет доступна в онлайн- и офлайн-режиме. Специалисты познакомятся с новейшими технологиями диагностики и борьбы с онкологическими заболеваниями и смогут получить подробную информацию о новых технологиях лечения онкологических заболеваний, предоставляемых ММОЦ.

Мероприятие станет площадкой для открытого общения между спикерами и медицинскими работниками. В рамках конференции будут представлены практические доклады высококвалифицированных экспертов и организованы дискуссионные площадки для обсуждения возможностей борьбы против злокачественных заболеваний.

В научной части спикеры обсудят широкий спектр вопросов, связанных с лечением онкологических заболеваний.

Среди спикеров:

Шулепова Любовь Ивановна, медицинский директор Московского международного онкологического центр";

Хрупало Ольга Владимировна, руководитель онкологического диспансера ММОЦ;

Долгов Дмитрий Алексеевич, руководитель координационного центра по реализации мероприятий Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в г. Санкт-Петербурге;

Андреяшкина Ирина Ивановна, д. м.н, заместитель директора по научной работе ГБУЗ "МКНЦ им. А. С.Логинова ДЗМ";

Хохлова Светлана Викторовна, д. м.н. ГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологиии и перинатологии им. акад. В. И. Кулакова" МЗ России;

Бельцевич Дмитрий Германович, д.м.н., профессор, заведующий онкологическим отделением ФГБУ "МНИЦ эндокринологический центр МЗ РФ"

и др.

Специалисты смогут найти ответы на актуальные вопросы:

порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях;

оказание медицинской помощи онкологическим пациентам в системе ОМС в 2022 году: новости, изменения, перспективы;

иммунотерапия при раке лёгкого;

преимущество моно- иммунотерапии;

терапия раннего местно-распространённого РМЖ;

тенденции в современной лучевой терапии

и др.

Трансляция выступлений спикеров будет доступна по ссылке в день мероприятия.

Адрес проведения мероприятия:

Московский международный онкологический центр, (ММОЦ) АО "ЕМЦ" г. Москва, ул. Дурова, д. 26, стр. 4

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