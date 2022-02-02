Московский международный онкологический центр (ММОЦ) 5 февраля проводит масштабное мероприятие для медицинских работников — Научно-практическую конференцию, приуроченную к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 4 февраля.
Программа мероприятия для медицинских работников будет доступна в онлайн- и офлайн-режиме. Специалисты познакомятся с новейшими технологиями диагностики и борьбы с онкологическими заболеваниями и смогут получить подробную информацию о новых технологиях лечения онкологических заболеваний, предоставляемых ММОЦ.
Мероприятие станет площадкой для открытого общения между спикерами и медицинскими работниками. В рамках конференции будут представлены практические доклады высококвалифицированных экспертов и организованы дискуссионные площадки для обсуждения возможностей борьбы против злокачественных заболеваний.
В научной части спикеры обсудят широкий спектр вопросов, связанных с лечением онкологических заболеваний.
Среди спикеров:
и др.
Специалисты смогут найти ответы на актуальные вопросы:
и др.
Трансляция выступлений спикеров будет доступна по ссылке в день мероприятия.
Адрес проведения мероприятия:
Московский международный онкологический центр, (ММОЦ) АО "ЕМЦ" г. Москва, ул. Дурова, д. 26, стр. 4
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