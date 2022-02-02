Американский врач назвал необычные симптомы "омикрона"

О заболевании омикрон-штаммом могут свидетельствовать необычные признаки, к которым относятся:

боль в животе;

тошнота;

рвота;

расстройство аппетита.

Об этих симптомах рассказал Билл Адмайр, врач из США, участвующий в изучении нового штамма коронавируса.

Специалист отметил в интервью WPMI-TV, что у заболевших "омикроном" наблюдались симптомы, характерные для заболеваний и расстройств желудочно-кишечного тракта.

По словам Адмайра, если пациент уже до этого страдал заболеваниями ЖКТ, то при заражении "омикроном" они ещё больше усугубляются, и клинических проявлений становится больше. К уже имевшимся до этого признакам добавляются боли в желудке, тошнота и рвота.

Поэтому американский эксперт порекомендовал людям, страдающим расстройствами пищеварительной системы, быть более осторожными и более тщательно соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться новым штаммом COVID-19: в общественных местах находиться в маске, минимизировать социальные контакты и при первых подозрениях на коронавирус обращаться к специалистам.

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